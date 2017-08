Voici des Images du jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :En plus du nouveau trailer, qui se focalisait sur Roaldn, président d’Ichi no Kuni, Evan Pettywhisker, le roi de Ding Dong Dell, et sur deux nouveaux personnages, Nerea, la reine du pays de Thalassea, et Leander, son conseiller, diffusé à l’occasion de la Gamescom 2017, Bandai Namco et Level 5 dévoilent quelques images du jeu. Pour rappel, Ni no Kuni II : Revenant Kingdom sortira le 19 janvier 2018, sur PC et Ps4…Source : http://gematsu.com/2017/08/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom-gamescom-2017-trailer-screenshots