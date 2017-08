La Xbox One 4ème pour la première fois de son histoire.



Résultat Général



Augmentation de 19% sur les ventes software par rapport à Juillet 2016.

Augmentation de 29% sur les ventes Hardware par rapport à Juillet 2016



Chiffres Hardware/software Juillet 2017



Hardware

Nintendo Switch: 222.000

PS4: 217.000 (+34.7%)

3DS: 105.000 (-44.3%)



Software:

PS4: 2.299.000 (+52.0%)

Nintendo Switch: 736.000

3DS: 384.000 (-49.2%)



Software



Charts Revenu



Juillet 2017



Splatoon 2

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

Grand Theft Auto V

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Injustice 2

Mario Kart 8*

Overwatch**

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

NBA 2K17

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Black Ops III

Minecraft

Call of Duty: Infinite Warfare

MLB 17: The Show

ARMS*

Battlefield 1

Mass Effect: Andromeda

Tekken 7



Notes software:

Le lancement de Splatoon 2 sur Switch & les ventes de Crash bandicoot ont permis un gain du software.

Splatoon 2 était le best seller du mois de juillet.

Bien que Horizon s'est retiré des charts de manière général, selon Mat Pitscatella, il a contribué à la résurgence des jeux de rôle. Aussi avec les titres tels que Nier: Automata, Persona 5, Mass Effect: Andromeda et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, les ventes de RPG depuis le début de l'année ont eu une augmentation de 50% par rapport aux précédentes années.



Notes hardware:

Selon Mat Piscatella, la Nintendo Switch était la meilleure console vendue du mois grâce à la sortie de Splatoon 2.

Les ventes Hardware PS4 n'en sont que plus fortes et ont continué d'augmenté. C'est aussi la console la plus vendue sur l'année selon Piscatella.

Autres informations.



Xbox One



Grand Theft Auto V

Injustice 2

Overwatch**

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Call of Duty: Infinite Warfare

Minecraft

Forza Horizon 3

Call of Duty: Black Ops III

NBA 2K17



PlayStation 4



Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Grand Theft Auto V

Injustice 2

MLB 17: The Show

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Horizon Zero Dawn

Overwatch**

NBA 2K17

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands



Nintendo Switch



Splatoon 2*

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Mario Kart 8*

ARMS*

1-2 Switch*

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers*

Lego City Undercover*

Cars 3: Driven to Win*

Fate/Extella: The Umbral Star*

Just Dance 2017*



3DS



Pokemon: Sun*

Miitopia*

Super Smash Bros.*

Pokemon: Moon*

Super Mario Maker*

Hey! Pikmin*

Mario Kart 7*

Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia*

Ever Oasis*

Mario Sports Superstars*