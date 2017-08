Salut tout le monde voici ma petite vidéo sur Sonic Mania, franchement J'ADORE LE JEU même si Tails me troll un peu souvent pour la prochaine vidéo ça sera soit un épisode 2 de Sonic Mania ou une vidéo sur Mario+Les Lapins Crétins Kingdom BattleSurtout n'oubliez pas une Switch c'est comme un kinder bueno ça se partage

posted the 08/18/2017 at 04:25 PM by dastukiim