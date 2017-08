Voici une Rumeur concernant la Xbox One X :Si l’on se base sur un listing d’Amazon Allemagne, Microsoft commercialiserait une Xbox One X Day One Edition d’une capacité d’1 Tb. On ne sait pas ce qu’il contiendrait, même s’il est possible qu’un jeu, comme Forza Motorsport 7 ou ReCore : Definitive Edition, soit inclus. On devrait en apprendre plus durant la Gamescom 2017. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 07 novembre prochain, au prix de 499 euros…Source : http://gamingbolt.com/xbox-one-x-day-one-edition-spotted-on-amazon-germany-rumour