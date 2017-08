Nintendo distribuera en version boite, Pokémon Or et Argent en version original.Par contre gros bémol, aucun jeu physique à l'intérieur.Il faudra se contenter d'un code pour télécharger le jeu sur l'Eshop...Maintenant reste à savoir le prix, mais aucun doute que ce sera plus cher que le jeu seul sur l'Eshop.A réserver aux fans de la jaquette original.Le tout sortira le 22 septembre 2017.

Who likes this ?

posted the 08/18/2017 at 10:51 AM by ouroboros4