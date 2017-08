4 ans après sa sortie en accès anticipé et 5 ans après son financement, le premier titre d'Acid Wizards est finalement sorti sur Steam hier, le 17 août.Les développeurs se sont donc donnés le temps de peaufiner à fond leur bébête qui propose un monde vaste, bourré de secrets, de mystères et de créatures glauques à souhait. Survivre jusqu'au chapitre final est un vrai challenge.La sortie s'est accompagnée d'une vidéo de gameplay, histoire de bien se mettre dans l'ambiance :

posted the 08/18/2017 at 09:18 AM by lusso