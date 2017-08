Voici des Informations autour du jeu Dissidia Final Fatansy NT :Square-Enix annonce que le jeu sortira au Japon le 11 janvier 2018 et aux USA le 18 janvier 2018. L’Edition Steelbook Brawler a été dévoilée :L’Edition Ultimate Collector’s sera vendu au prix de 189.99$ et sera exclusive à la boutique Square Enix Online Store :L’Edition Steelbook Brawler sera vendue à 59.99$ :Le Season Pass donnera accès à six nouveaux personnages. Voici un aperçu des divers Steelbook :Deux autres Editions seront commercialisées : l’Edition Digital à 59.99$ et l’Edition Digital Deluxe à 84.99$ :Enfin, en réservant un des trois jeux ci-dessous avant le 20 août, les joueurs auront un accès à la Beta :Reste plus qu’à attendre la date de sortie en Europe…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1420810