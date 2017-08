Hello l'équipe ,



Je l'ai fais fais en fin d'années dernière et j'avais prévue de le faire en deux fois cette années ,



Partagez avec vous mes jeux fini et ce que j'aimerais finir durant cette années 2017 , j'attendais de finir persona 5 pour faire le bilan semestriel , mais le bougre ma pris plus de temps que je ne l'aurai imaginé ( 110h lol avec un taf et une femme c'est dure à gérer mdr )



Jeux fini :

Watchdog 2 8/10.

The Last Guardian 8/10.

Gravity 2 7,5/10

Yakuza zéro 8/10

Résident evil 7 8/10

Sniper élite 4 7/10

Zelda BOTW. 9/10

Nier 8/10

Mass effect A 8/10

Horizon 9/10

Persona 5 9/10



Au vue des notes que j'ai mis , si le reste des jeux tape dans cette moyenne , mon années 2017 risque d'avoir une meilleure moyenne que

2015 ( 7,68/10 pour 22 jeux fini )

et 2016 ( 7,13/10 pour 26 jeux fini)



Et jeux à finir jusqu'à fin 2017



Uncharted TLL

Yakuza kiyami

Mario X Lapin cretin ( à voir pas sûre encore )

Hellblade

Rime

Prey

FF15 ( une fois tous les DLC sortie POUR faire version ultime ) ~ fin 2017 début 2018

Cuphead

L'ombre de la guerre

The evil within 2

South park 2

Assassin's creed Osiris

Super Mario Odysee

Horizon Frozen wild



Honnetement je ne pense pas pouvoir faire tous ces jeux mais bon , j'espère du moin en faire une bonne partie .





Et vous quels sont vos jeux fini et ceux que vous prévoyez de finir ?



Ps : constat malheureux , ma one na pas été allumer une seul fois cette années :-/ , heuresement que Cuphead est la :-)