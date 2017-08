Bonsoir a tous,



Voulant une expérience cassant les codes du genre film d'horreur cliché mais assez efficace tout de même comme Conjurung ou Insidious, je me suis attardé sur le film It Follows qui m'intriguer depuis pas mal de temps.



Et bien n'ayons pas peur des mots, ce film est un putain de chef d'oeuvre ultra efficace, surprenant et terriblement original, qui n'abuse pas de tous les clichés qu'on peut voir dans les films d'horreur de base. Je vous en dis pas plus et je vous conseille vivement de vous tournez vers ce film qui ne peut pas vous laissez indifférent.. On peut ne pas accrocher mais il faut souligné le travail qui a était fait.. Bravo aux réalisateur



Le synopsis pour ceux que ça intéresse.



Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée a d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un, ou quelque chose la suit. Abasourdis, Jay et ses amies doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper...



Hâte de connaitre vos avis,bon film a ceux qui tentent l'expérience ^^