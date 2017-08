Voici des Informations autour du jeu Splatoon 2 :Nintendo America précise que le jeu a dépassé le million depuis son lancement. Il rejoint ainsi le club très fermé des jeux millionnaires sur Nintendo Switch, avec les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, et ARMS. 400 millions de matchs en ligne ont également eu lieu.Du coup, Nintendo America sortira le 8 septembre prochain le Bundle Splatoon 2 aux USA. Ce bundle sera exclusif aux enseignes Walmart, et coûtera 379.99 dollars. Les Joy-Cons seront donc les Joy-Con Vert Néon et Rose Néon…Source : https://nintendosoup.com/splatoon-2-sold-1-million-copies-worldwide/