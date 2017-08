D'après le Hollywood Reporter, le futur spin-off sur Star Wars sera sur Obi-Wan Kenobi et non pas sur Boba Fett(dommage, mais Obi fera l'affaire en attendant) .Le réal de Billy Elliot, Stephen Daldry serait en négociation avec Disney pour réaliser ce film.Hollywood Reporter va d'ailleurs plus loin dans les annonces, affirmant qu'un film sur Yoda et sur Boba Fett serait aussi en réflexion.Aucune info concernant le retour ou non d'Ewan McGregor, mais perso, j'aimerai bien.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Star Wars : Tout l'Art des Derniers Jedi 39.99€ Star Wars : tout l'Art de Ralph MacQuarrie volume 2 75€ Rogue One - a Star Wars Story - 3d+2d - Steelbook 25€