En gros pour mieux comprendre death stranding faut regarder en arrière sur le travail de Kojima et voir au final que de la complexité de son travail découle toujours quelque chose de simple mais fascinant.







Et si Kojima ne faisait que reprendre la recette de ses début sur un fond de voyage temporel d'effets papillon et de coup de tatanes dans la tronche comme on aime.



Pour moi death stranding c'est un patchwork de















Une pincée de joosten







Et pour finir







Sans oublier le livre Homo ludens publié en 1944



Et vous qu'est-ce que ça vous inspire ?