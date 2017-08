Interrogé sur sa collaboration sur Death Stranding, Norman Reedus a une nouvelle fois confié toute son admiration qu’il porte à Hideo Kojima.Le développement de Death Stranding se fait plutôt discret chez Kojima Productions. Malgré son absence remarquée à l’E3 2017, le nouveau jeu de Hideo Kojima a souvent été évoqué cet été par des collaborateurs de tout horizon, de Sony à Guerrilla Games, en passant par Mads Mikkelsen.Aujourd’hui, c’est Norman Reedus qui sort de sa réserve.Lors d’une interview accordée à Cnet, l’acteur américain, qui prête ses traits et ses mouvements au héros principal de Death Stranding, n’a pas tari d’éloges sur Hideo Kojima. « C’est hallucinant. Hideo Kojima est un génie » explique Norman Reedus en évoquant leur dîner en juillet 2016. « À San Diego, lors de la Comic-Con, il avait des trucs sur son iPad qu’il voulait me montrer. J’étais là, assis dans un petit restaurant en train de regarder sur sa tablette les choses qu’il avait créées. J’étais tellement émerveillé que j’étais prêt à faire tout ce qu’il souhaitait, même si je ne comprenais pas ce qu’il était en train de me raconter. C’est surréaliste. Les gens sont prêts à faire tout ce que Hideo Kojima souhaite d’eux, parce qu’il est un visionnaire. » Il y a quelques jours, Mads Mikkelsen tenait des propos similaires en qualifiant Hideo Kojima « d’un homme qui suscite une inspiration extraordinaire ».Aux dernières nouvelles, Death Stranding est sous une forme jouable chez Kojima Productions et la performance capture n’est pas encore terminée, du moins pour Mads Mikkelsen.Article source: http://www.kojipro.be/norman-reedus-gens-prets-a-faire-tout-pour-hideo-kojima-visionnaire/ Lors de la Comic Con de Séoul, Mads Mikkelsen a fait très brièvement le point sur sa collaboration avec Hideo Kojima, en déclarant que son travail n’était toujours pas terminé sur Death Stranding.Le 6 août dernier, Mads Mikkelsen s’est rendu en Corée du Sud pour la Comic Con de Séoul où il était invité pour rencontrer ses fans et discuter avec eux de son travail. À cette occasion, l’acteur danois a brièvement évoqué sa collaboration sur Death Stranding. « C’est vraiment très différent » s’est exclamé Mads Mikkelsen en répondant à une question sur la différence entre le tournage d’un film et celui destiné pour un jeu vidéo. « En fait, la scène de tournage est très petite. L’approche est très physique. Il y a un nombre incalculable de fils électriques et de caméras. On travaille dans une pièce avec un fond vert. Dans un sens, l’exercice n’est pas dynamique. C’est lui [Hideo Kojima] qui le rend dynamique. Nous devons jouer toutes sortes d’expressions avec le visage et diverses gesticulations avec le corps. Ensuite, [Hideo Kojima] peut les modeler comme il le souhaite. Donc fondamentalement, nous lui donnons tous les outils, puis il peut créer tout ce qu’il veut par la suite. »Sitôt les propos de Mads Mikkelsen traduits en coréen, la présentatrice lui demanda s’il voudrait à nouveau tenter l’expérience. « Nous n’avons pas encore fini » tient à préciser l’acteur danois avant de souligner que son travail sur Death Stranding est très intéressant et que Hideo Kojima est « un homme qui suscite une inspiration extraordinaire. Son cerveau ne travaille pas de la même façon que le commun des mortels. Je suis impatient de découvrir le résultat. »Rappelons que Mads Mikkelsen prête ses traits et ses mouvements à l’antagoniste de Death Stranding qui, selon les dires du Danois, « ne sera pas un méchant mais un personnage dont les joueurs pourront décider de ce qu’il est. »Article source: http://www.kojipro.be/le-travail-de-mads-mikkelsen-n-est-pas-termine-sur-death-stranding/ Je sais pas vous mais popopoooo je kiffe deja ce jeu...Et niveau charisme, vous pensez que Norman pésera comment face à tous les Snake?