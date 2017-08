Voici une Information autour d’un jeu sorti sur Nintendo, Sonic Mania :Le jeu Sonic Mania a été testé par Gamekult qui lui attribue l note de 7/10. Pour rappel, le jeu est maintenant disponible sur Ps4, Xbox one et Nintendo Switch, et sortira à la fin du mois sur PC. Une version boite n’est toujours pas annoncée par contre…Source : https://www.gamekult.com/jeux/sonic-mania-3050739457/test.html