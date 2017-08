Le studio de développement Ultra Ultra (fondé par des anciens de IO Interactive) nous dévoile aujourd'hui une video de gameplay de ECHO. Le jeu sortira le 19 septembre prochain sur PS4 et PC a 22,99€.On rappelle qu'il s'agit d'un jeu dans lequel le joueur incarne "En", un voyageuse stellaire qui arrive après un siècle de stase à sa destination, un Palace né de légendes d'une civilisation ancienne et qui attend ses premiers occupants humains. Malheureusement, le lieu génère des clones dont le comportement va se calquer sur celui du joueur, obligeant ainsi à souvent changer sa façon de jouer.Pour ceux qui veulent un premier avis et mieux comprendre le concept, voici une preview de JV.com: http://www.jeuxvideo.com/preview/694300/echo-un-ovni-par-des-developpeurs-d-hitman.htm