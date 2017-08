Un de plus, Major Nelson a annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu Xbox 360 qui devient rétrocompatible sur Xbox One : il s’agit de Battlefield : Bad Company.



La liste s’allonge encore et ceux qui disposent du disque peuvent donc dès maintenant l’insérer dans leur console et (re)découvrir le premier épisode d’une franchise qui a connu un large succès par la suite. Nombreux sont ceux qui gardent un très bon souvenir de la série des Bad Company, et attendent avec impatience Battlefield : Bad Company 3 puisque Battlefield : Bad Company 2 date déjà de 2010.