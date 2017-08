Splatoon 2 accueillera un second festival lors du premier week-end de septembre, soit entre le samedi 2 et le dimanche 3 septembre. Et cette fois, Nintendo fait appel à vos sens de super-héros pour choisir le super-pouvoir qui vous correspond le mieux : la capacité de voler ou de se rendre invisible ?



Vous avez encore quelques jours pour réfléchir à ce choix cornélien, les joueurs étant invités à sélectionner leur camp au début du Splatfest. Et n'oubliez pas votre Para-encre, la nouvelle arme disponible depuis la semaine dernière.

FLIGHT évidemment.