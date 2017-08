Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Capcom annonce que le jeu sera jouable, pour la première fois, durant le Tokyo Games Show 2017, en septembre prochain. Capcom annoncera plus tard les autres jeux présents. Il y aura également des tournois sur les jeux Monster Hunter XX for Nintendo Switch et Street Fighter V, le 23 et 24 septembre prochain. Pour rappel, le Tokyo Games Show 2017 se déroulera du 21 au 24 septembre 2017. On aura peut-être une date de sortie durant cet événement…Source : http://gematsu.com/2017/08/monster-hunter-world-playable-tgs-2017