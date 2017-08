Une édition Deluxe du jeu God of War IV vient de fuiter sur Amazon US. Malheureusement, cette édition est uniquement en numérique pour le moment.Au programme de cette Digital Deluxe Edition, nous retrouverons:Le tout pour 69.99 $, par contre toujours pas de date de sortie, ni de news sur le gros collector à 200€. Peut-être pour la Gamescom ?

posted the 08/17/2017 at 05:27 PM by leblogdeshacka