Saint Seiya

La sortie du magazineétait guettée de près par les fans depuisque l'on pensait y trouver les premières informations quant à l'adaptation animée depar la. Eh bien à priori que dalle à l'horizon malheureusement si ce n'est un nouveau visuel où l'on nous explique que la production suit son cours et se passe bien.Je ne sais plus d'où vient la photo à la base, sans doute de:xOn peut quand même y noter que Milo arbore sa chevelure blonde propre au manga ce qui est une bonne surprise je trouve (après c'est peut être juste un effet de stylisation pour donner un reflet doré ponctuel et que le bougre retrouvera sa tignasse bleue des autres adaptations animées en temps normal).Le design semble être aussi différent de la première affiche réalisée par. J'ai bien envie de miser sur duperso mais bon, à voir. Les deux sont des habitués deet des adaptations de l'univers de, ils ont respectivement signé le chara design et dirigé l'animation des saisons quatre et trois depour ce qui est des choses encore relativement récente.Prochaine étape, avec je l'espère enfin une vidéo, lequi débarque à Paris du 15 au 17 Septembre prochain.La compagnie promet en effet des "infos exclusives" suret- qui je le rappelle au passage aura sa quatrième saison deproduite en deux films.Y a plus qu'à attendre encore et toujours