Bien évidemment cela n'a pas été encore confirmé par Microsoft mais la source est relativement fiable pour que l'on partage l'information. Une validation officielle serait la bienvenue. Réponse dimanche ! Et pour rappel, la Xbox One X sera disponible le 7 novembre prochain au tarif de 499€.

Tom Warren, un journaliste expert de l'univers Microsoft affirme que les précos de la Xbox One X seront ouvertes dès la fin de la conférence (sous forme de Live) Microsoft de la Gamescom ce dimanche 20 août à 21h.

08/17/2017