Après vous avoir présenté une vidéo de gameplay de Phantom Trigger, jeu développé par Bread Team et publié par Tiny Build, je me suis cette fois attardé sur Sonic Mania, dont vous pouvez aussi découvrir mon test ->Attendu par de nombreux fans, le hérisson bleu est bel et bien de retour et qui plus est plus mystérieux que jamais. Je vous propose donc de découvrir ma vidéo de gameplay du Mode Compétition réalisée sur Studiopolis Zone.Une autre vidéo de gameplay faite sur Flying Battery Zone est disponible dans l'article source ->Merci