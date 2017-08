Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Xbox One :Hier, on a appris que le jeu Crackdown 3 ne sortirait maintenant plus qu’en 2018. Face à cette situation, Phil Spencer a demandé aux joueurs de la patience, en déclarant qu’il est toujours désagréable de repousser une date de sortie, mais que le Studio veut absolument donner aux joueurs la meilleure expérience. Ces propos font échos à ceux de Shannon Loftis, qui déclare que le jeu est tellement ambitieux que le Studio doit livrer le meilleur titre, au bon moment, aussi bien dans le mode solo, dans le mode multijoueur coopératif et dans le mode multijoueur compétitif, la Wrecking Zone. Le jeu aura aussi un meilleur rendu que celui présenté lors de l’E3 2017. Pour rappel, le jeu Crackdown 3 a été annoncé à l'E3 2014, et sera présent lors de la Gamescom 2017…Source : http://wccftech.com/crackdown-3-delayed-to-spring-2018/