Après Micromania, la Fnac mets enfin le collector de Nin No Kuni en préco au prix de 139.99€ soit 10€ moins cher que Micromania.Pour rappel, le collector contiendraDonc 139.99€ chez la Fnac contre 149.99€ chez Micromania.

Who likes this ?

posted the 08/17/2017 at 01:17 PM by leblogdeshacka