*Le système de compte principal/secondaire a été revu pour plus coller à une utilisation "familiale". Chaque famille dispose d'un responsable, qui peut désigner un autre adulte pour le rôle de parent ou tuteur. C'est lui qui gérera les restrictions suivant l'âge de l'enfant et de ce qu'il souhaite autoriser ou non. Contrairement au précédent firmware, il est possible d'enregistrer vos consignes compte par compte, et non pour l'ensemble de la machine.



*En lieu et place de "Groupes favoris", vous trouverez "Listes personnalisées" dans "Amis". Le but est de pouvoir gérer vos compagnons de jeu d'une autre manière, en établissant des listes voire les classer en groupes. Par exemple : vous pourrez les ranger par rapport aux jeux que vous avez en commun (ex : pour un raid sur Destiny), ou en fonction des personnes que vous retrouvez régulièrement.



*Vous pourrez associer une communauté à vos streamings et il y aura un bouton à cet effet, afin de pouvoir visiter ladite communauté. Les commentaires de spectateurs s'afficheront lorsque vous diffuserez un titre PlayStation VR. Si vous avez craqué pour une PS4 Pro, vous serez en mesure de tenir des lives en 1080p à 60fps sur Twitch.



*Le partage de vos musiques favorites sur Twitter et Facebook via Spotify/PlayStation Music évoluera, et vous pourrez désormais les envoyer dans un message directement sur PS4. Les destinataires pourront cliquer sur ce dernier afin de l'écouter, même sur smartphones, et pourront l'ajouter à leur playlist.



*Les notifications contextuelles seront désactivables, si vous décidez de vous faire une séance ciné. Sachez que c'est désactivé par défaut. En outre, la fonction de prévisualisation d'un message deviendra aussi optionnelle, l'identifiant de l'expéditeur ne s'affichera plus. Au rayon cosmétique, il sera possible de choisir la couleur des notifications (noir, blanc).



*Le menu rapide a été encore repensé et une ligne "Quitter cette Party" apparaîtra.



*Le PlayStation VR prendra en charge le 5.1 et 7.1 pour le visionnage de films.



*La lecture des tableaux d'un tournoi sera plus aisée.



*De nouvelles langues confirmées : le tchèque, le hongrois, le roumain, le grec, le thaï, l’indonésien et le vietnamien.