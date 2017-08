Avec des millions et des millions de vues enfin d'écoutes sur Youtube, la bande-son de MGS Rising est devenue culte, le jeu lui même d’ailleurs est culte, ce beat em all est une tuerie, un des meilleures de la gen précédente avec une pluie de coups, de moment épicness et de boss complètement dingue.Je fais un petit retour donc sur l'ost de ce jeu de malade en espérant un second opus sur PS4 si Konami sont pas des cons...ça va faire mal ! RULES OF NATURE !Trailer:Trailer par Kojigod :Bonus : Un premier Trailer de MGS Rising REREvengeance 2 enjoy!Et le Dante poubelle de Ninja Theory merdique tu peux crever sale daube ^^