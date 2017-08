C'est un travail particulièrement ingénieux que le site Eurogamer a mis en avant. L'ingénieur Julio Vazquez a imaginé quelques périphériques qui rendent les contrôleurs Joy-Con de la Nintendo Switch beaucoup plus faciles à jouer pour les joueurs handicapés qui sont limités à l'utilisation d'une seule main.



Un modèle permet d'utiliser les deux joy-con côte à côte en laissant plus facilement accessible certaines options par le pouce dans cette disposition plus condensée.



La variation plus intéressante améliore le Joy-Cons en proposant un ensemble à angle droit, donc vous utilisez votre pouce sur le côté gauche, tandis que vos doigts peuvent atteindre et manipuler les boutons à droite Joy-Con.



Il s'avère que Vazquez a été inspiré pour fabriquer ces périphériques après qu'une connaissance à lui, amateur de Zelda, ait perdu l'usage de sa main droite suite à un accident vasculaire-cérébral. Un coup de chapeau bien mérité à cet inventeur et on espère que cela permettra à de nombreux joueurs de pouvoir à nouveau s'amuser plus facilement.



Voici une petite vidéo présentant les produits en action :







Et voici le témoignage de Rami Wehbe, son ami ayant perdu l'usage de sa main droite, concernant ces périphériques. La vidéo est en français.