Voici une Information concernant le jeu Uncharted : The Lost Legacy :L’embargo venant de se terminer, les tests peuvent tomber. Voici les notes reçues par le jeu :- Leadergamer : 100/100- JeuxVideo-live : 100/100- Wegotthisrecovered : 100/100- GamingTrend : 95/100- COGConnected : 91/100- Eurogamer.it : 90/100- Jeux Actu : 90/100- NZGamer : 90/100- Zwane : 90/100- Destructoid : 90/100- Press Start : 90/100- Gamestop : 90/00- The Sixth Axis : 90/100- Game Informer : 90/100- CGMagazine : 90/100- Aerajugones : 90/100- HobbyConsolas : 87/100- Everyeye.it : 86/100- PlayStation Universe : 85/100- CriticalHit : 85/100- AR12Gaming : 85/100- Polygon : 85/100- Spaziogames : 85/100- GamesBeat : 83/100- New Game Network : 83/100- Gameblog : 80/100- Gamergen : 80/100- IGN : 75/100- DigitallyDownloaded : 70/100- Den of Geek : 60/100Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :De très bonnes notes donc dans l’ensemble.Pour rappel le jeu sortira mercredi prochain, soit le 23 août 2017 précisément…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/uncharted-the-lost-legacy