Bonjour à tous et à toutes. Comme certains le savent, j'ai enfin reçu mes exemplairesetdeen provenance deet avec un peu de retard. J'ai bien évidemment commencé la version, étant donné que la versionme servira lors de mes futurs déplacements en avion ou en train prochainement. J'ai bien évidemment un avis sur le jeu et même si j'en parlerais un peu plus bas, je ferais prochainement un très gros article pour détailler tout ça. Néanmoins, je vais juste partager avec vous quelques screens que j'ai pris dj jeu via la fonctionde la. Sans plus attendre, voici pas moins de vingt images prises par moi-même.Avant de balancer la suite des images, parlons un peu du fameux J-RPG deque beaucoup de joueurs attendent impatiemment. Oui,est un excellent jeu, ça il y a pas de souci. Franchement, je trouve le jeu incroyablement beau. Les décors sont enchanteurs, la végétation très dense, les effets de lumière, d'ombre et surtout les effets aquatiques sont sublimes (et encore, je joue sur la). La modélisation des personnages est également exemplaire, même si quelques soucis techniques sont présents comme certains décors qui apparaissent tardivement. Mais bon, c'est pardonnable vu la beauté du titre. Après pour le reste, c'est duclassique avec tout ce que ça implique. Le système de combat est archi classique, le système de forge d'objets plutôt sympa, pareil pour les mini-jeux (dont des courses de chevaux) qui permettent de décompresser entre quelques combats. Les personnages sont plutôt intéressants et variés (j'ai déjà un favori), l'histoire semble plutôt passable, les antagonistes sont stylés et le jeu semble plutôt long.Malheureusement, certains détails me gênent et j'en avais déjà parlé à certaines personnes.est malheureusement trop facile. La difficulté a été revue à la baisse et on a désormais la possibilité de sauvegarder en dehors de l'église, puisqu'il y a même des statues de déesse sur la map (avec un feu de camp, possibilité de forger des objets et un marchand vendant armes et items) et dans les donjons. Ce qui pour moi est dommage, vu que la difficulté de la saga était ce qui faisait son charme. Même les combats sont simplifiés à l'extrême et il faut vraiment en vouloir pour subir um game-over Mais bon, il fallait bien le casualiser pour espérer le vendre en occident. Autre chose décevante, c'est la linéarité du titre. Je ne suis peut-être pas hyper loin, je viens de me rendre dans une zone désertique, mais bon dieu que c'est scripté, là ouproposait une liberté qui envoyait du rêve. Dans tous les cas,est un bon épisode, mais pas la tuerie absolue et je finirais cet article en parlant de l'OST qui est définitivement trop classique pour être véritablement marquante.