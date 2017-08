Resumé vite fait:Sur PS4 Pro la reso est en 2190p, soit la meilleure version console pour l'heure si on possède une TV 4K. Pas de blur, d'upscale, de filtre, tout est net.La version Xbox One S upscale en 4K, introduisant du blur, ce qui devrait etre corrigé sur la X.Sur les autres consoles on est sur du 1080p.Le jeu tourne en 60fps constant sur les 3 machines, sauf sur Switch ou ça peut droper a 50fps durant les bonus stages.