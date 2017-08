Le jeu Friday the 13th: The Game est enfin (ou pas) disponible en préco pour 34.99€ (j'espère voir une baisse de prix comme pour Dead Alliance 21€ pendant quelques semaines)Le jeu totalise pas moins de 1.8millions de ventes de version digitale.Le jeu en boite sera disponible le vendredi 13 octobre 2017.Super Mario Odyssey aura droit à une guide mais en Anglais.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Friday the 13th: The Game PS4 34.99€ Friday the 13th: The Game ONE 34.99€ Super Mario Odyssey: Prima Collector's Edition Guide 35.95€