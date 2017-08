Salut à tous,Alors peut-être que quelqu'un l'a déjà fait et que du coup mon astuce aura déjà été trouvée auparavant mais dans le doute je la mets ici.Si comme moi, vous auriez aimé avoir le choix d'avoir un mode splitté écrasé ou non.Après avoir vu une vidéo d'un gars qui a resizé la vidéo du mode 2 joueurs posté par Sega, je me suis dit que j'allais essayer de déformer l'image depuis ma télé, comme on peut le faire depuis un moniteur de PC.Au final c'est même encore plus simple que ça : si votre télé propose plusieurs modes d'affichage, au lieu de laisser en "original" ou "16/9" (comme la mienne) mettez le format en 4/3...TADA c'est plus écrasé. ^^A la place vous aurez de grosses bandes noires sur les côtés mais à choisir je préfèreVoili voulou, j'espère que ca sera utile à certainsEn tout cas je suis content d'avoir eu cette idée toute bête ^^Pour info j'ai une télé LG HD 4K/3D mais me semble que mon ancienne Samsung 1080p avait aussi ce genre d'options.Et astuce faite sur la version Switch, mais je vois pas ce qui empêcherait la même chose sur les 2 autres (ou même sur PC).Par ailleurs en plus des quelques bugs signalé par @Link49, j'ai remarqué un autre bug : en voulant récupérer mes chaos emaralds via Press Garden, je finissais par avoir la musique qui s'arrétait que ce soit dans le niveau ou au stage bonus. Pour le premier j'ai remarqué que c'était des que le "son" du lancement du spin dash avait lieu en même temps que certains moment de la musique, et pour les stage bonus, c'était toujours au même moment dans les 3 derniers stages que j'avais à faire.Quelqu'un a eu ce bug ? Est-ce du au fait que je les ai fais en boucle ?Que ca faisait un moment que je jouais ? Perso j'en sais rien.