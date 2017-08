Voici une Information concernant le jeu Detroit : Become Human :Dans une interview parue sur Official PlayStation Magazine, David Cage déclare que le jeu traitera de la violence, mais le but du Studio est de donner un message clair et précis, sans ambigüité. Du coup, des scènes, qui auraient pu être mal interprétées, ont été supprimées en cours de développement. Il ne voulait pas que certains joueurs les interprètent mal. Selon lui, le Studio Quantic Dream doit faire attention aux messages envoyés et être respectueux envers chaque joueur. Mais il termine en déclarant que ça reste évidemment un jeu vidéo, même si le message est sérieux. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira l’année prochaine…Source : http://wccftech.com/cage-detroit-become-human-still-just-game/