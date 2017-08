Non seulement le titre sortira bien sur PS4 en plus des versions Xbox One et PC mais nous apprenons aussi qu’il sera distribué par Gearbox Software (Borderlands, Bulletstorm…). Rappelons que We Happy Few était au départ un projet sur Kickstarter et qu’il est en accès anticipé depuis plus d’un an.Pour terminer, nous découvrons aussi une édition collector qui embarquera la réplique d’un masque, une lampe en trois parties « You Look Smashing », un réveil alarme, la bande originale sur vinyle, des stickers, une boite spéciale et le jeu. Son prix devrait être aux alentours de 150€.