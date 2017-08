C'est par le biais d'un message publié sur Twitter que l'entreprise anglaise nous indique que son space sim a trouvé plus de 2,75 millions de preneurs, en cumulant les ventes du jeu de base et de sa saison d'extensions "Horizons". Un beau succès et une progression continue depuis le nombre d'1,4 million en janvier 2016. En ce qui concerne Planet Coaster, le jeu de gestion acclamé, il s'entoure désormais d'une communauté de plus d'un million de joueurs.



Rappelons que le développeur organisera le 7 octobre 2017 la première "Frontier Expo", dédiée aux fans, au Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.