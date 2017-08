Bethesda Softworks a annoncé qu’une démo de son jeu d’horreur/survie à la première serait disponible dès aujourd’hui sur PS4, Xbox One et pour la première fois sur PC. Elle permet d’expérimenter gratuitement le tout début du titre acclamé par la critique.Il y a déjà eu une démo sur consoles mais celle ci a été retirée pour être remplacée par cette nouvelle version d’essai. Le contenu semble tout de même très similaire mais cela permet au moins de se faire une petite idée de la qualité du jeu.

posted the 08/16/2017 at 06:09 PM