Slt,petit partage de vidéos sur Resident Evil 6 et au programme, le headshot le plus incroyable de tous les temps dans le mode PVP.J'ai réussi un HeadShot après une glissade, un demi-tour rapide, sans savoir où est mon poursuivant, sans utiliser la viser du Sniper et en pleine pente...je vous l'avoue c'est pas du skill mais de la chance à 100% ahahMusique : Shadow of the Colossus RemixPour la deuxième vidéo, c'est juste un enchainement de match avec Sherry Birkin que j'aime beaucoup dans ce volet et des problèmes de lag et de bug avec les joueurs KSA comme d'hab bon visionnageMusique : Orchid Theme Killer Instinct Xbox One (ça colle plus ou moins avec Sherry).