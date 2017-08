Jeux Terminés

Grand Fan de F-Zéro X je me suis enfin décidé à faire le premier de la SNES (sur 3DS) après quelques essais en ému sur pc sans mais vraiment pousser le truc (vive l'émulation et sa tonne de jeux qui fait que finalement on joue à tout...et à rien!)Terminé en normale car pas trop le temps et exigeant...puis il faut dompter la maniabilité de l'époque!Bon petit kiff rétro en attendant de voir débarquer une suite tant espérée sur Switch!