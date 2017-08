Le sujet était déjà évoqué bien avant la sortie du jeu, en avril dernier par exemple lorsque Jim Dyer, product manager, expliquait que SEGA étudiait cette possibilité. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, la Sonic mania fait son effet et de nombreuses personnes ont sans doute jeté leur dévolu sur cet opus. Cependant, il semble que les ventes en format dématérialisé seront déterminantes puisque l'entreprise nippone réfléchit encore. Lors d'un stream diffusé vendredi dernier, lorsque SEGA a annoncé le report de la version PC, l'un des présentateurs a refait un petit point sur le sujet (17 minutes 35 dans la vidéo ci-dessous).

Who likes this ?

posted the 08/16/2017 at 04:47 PM by guiguif