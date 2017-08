Déjà sorti sur Steam & Xbox One l'année dernière, le titre de Teotl Studios arrivera le 18 septembre 2017 sur PlayStation 4, avec le support du PS VR dès le lancement.



Le but du jeu ? Survivre face aux éléments naturels très hostiles, de trouver des ressources basiques et surtout de lever le voile sur les mystères de la planète, qui n'est pas si abandonnée que cela.