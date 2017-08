Voici une Information concernant le jeu Street Fighter V :Capcom continue de soutenir son jeu de combat et annonce qu’il sortira le 29 août prochain des costumes Street Fighter 30th Anniversary pour M. Bison, Guile, Ibuki et Karin. Chaque costume sera vendu 3.99 euros. Encore deux semaines à patienter donc…Source : http://gematsu.com/2017/08/street-fighter-v-adds-30th-anniversary-costumes-august-29

posted the 08/16/2017 at 04:01 PM by link49