Voilà une annonce sortant de nulle part, du moins je crois : un jeuvient d'être dévoilé et il sera dans le même genre que les jeux de, etc. Ce jeu, c'estDéveloppé par un nouveau studio,et publié par, la boite responsable de la motion capture des derniers, le jeu utilisera les mêmes procédés que les films pour les animations, avec l'en moteur graphique.Le jeu prendra place une année après la fin du second film de la récente trilogie et vous laissera contrôler les singes ainsi que les humains. Plusieurs choix et fins possibles, en nous promettant qu'il n'y aura pas de claires distinctions entre les bonnes et les mauvaises actions.sortira en fin d'année suret. Voici le premier trailer et une séquence de gameplay :