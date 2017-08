Au programme:

-choix du niveaux

-sound test

-mode debug

Retour au bon vieux temps dans cesurLe jeux possède un debug mode comme le montre l'image ci-dessus.Comment y accéder?????Via une commande très compliqué;appuyez et maintenez Y et Bapparaît maintenez encore et appuyé sur une autre touche en même temps....Et là magie écran bleu ....En gros quand vous avez choisit un niveaux appuyésur X pour transformer sonic en un objetsur Y pour changer cette objetsur B pour placer l'objet choisit dans le décors ...en gros on peux placer des anneaux, des items spéciaux, des monstres et déplacer son curseur dans tout le niveaux pour réapparaître ou on veux.PS: je ne sais pas si la manip marche sur ps4 ou xbox one tenter le coups avec carré et croix ou X et A.