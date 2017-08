De retour de vacance, je jette un oeil au planning de sortie sur l'eshop de la switch (qui bouge constamment depuis l'e3 d'ailleurs).



Je regarde vers le fond, sur les titres qui n'on pas de date de sortie, et je voie ce titre " Hollow "



Je me rappel pas en avoir entendu parler, donc je clique et il y a une vidéo.



Le trailer a l'air sympathique, bien qu'on ne sache pas réellement le but, le pourquoi etc.



Mais sa a une ambiance sombre, a la dead space ou doom.



Le jeux est interdit au moins de 18 ans, et serait uniquement en anglais si on en croix la fiche descriptive (j'espere qu'il sera en français quand même...)





Donc voilà, si quelqu'un a plus d'info, je suis preneur.