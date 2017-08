Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Kazuharu Watanabe avait déclaré que Square-Enix espérait vendre 5 millions d’exemplaires du jeu Dragon Quest XI. Cependant, Yosuke Matsuda a déclaré que maintenant Square-Enix vise plus les prévisions basses pour ce titre. Tout dépendra selon lui si les ventes de la versions 3DS continuent de progresser ou pas. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine sur Ps4 et 3DS en Occident, et une version Nintendo Switch est aussi en cours de développement…Source : http://www.vgchartz.com/article/269058/dragon-quest-xi-on-track-to-meet-lower-end-of-sales-target/

Who likes this ?

posted the 08/16/2017 at 10:10 AM by link49