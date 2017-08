(Ajin, Blame!, Knights of Sidonia) dévoile un nouveau trailer de(Godzilla: Monster Planet). Co-réalisé par(Détective Conan, Knights of Sidonia) et(Ajin, Blame!) sur un scénario de(Fate/Zero, Psycho-Pass, Puella Magi Madoka Magica), il sera le premier film d'une trilogie.

posted the 08/16/2017 at 07:38 AM by vinze