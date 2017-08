Earthworm Jim Anthology aura droit à son vinyle le 20 Octobre.Les vinyles seront Rose et Vert et sa pochettes style calçon. Perso, j'adoreL'intérieur est tout aussi sympaLes précos sont déjà ouvertes et le tout au prix de 45€ FDI

posted the 08/16/2017 at 12:20 AM