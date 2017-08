Dernier up, sinon je mets en vente sur lbc ou je garde tout simplement ....Samurai Warriors Sanada Maru Jap Version +Playstation VR Worlds Jap Version +1 steelbook offert Tekken 7 : https://postimg.org/image/bgh5yure7/ Colissimo, paypalPrix : 28€ frais de port inclusPossibilité également de vendre Samurai Warriors Sanada Maru Jap Version seul à 23€ frais de port inclus (en lettre suivie).paiement paypal entre proches, pas de frais paypal pour ma part. (ou paiement paypal en bien & service mais frais paypal à votre charge). PRIX FERMEou échanger le lot contre 1 jeu de cette liste (car je compte me prendre Uncharted) :

Like

Who likes this ?

posted the 08/15/2017 at 09:14 PM by ioop