Cela fait presque un mois que Splatoon 2 est sortis dans les bacs, cette suite du célèbre jeu de paintball sorti il y a deux ans sur la Wii U se veut être plus complet, dense et tout aussi " frais " que son prédécesseur, et si le succès critique et ( surtout ) commercialle du jeu s'est fait ressentir durant les semaines qui passaient, certains gamers ont toutefois reproché à Splatoon 2 d'être une suite qui n'en a que le nom, mais est-ce vraiment une raison de s'inquiéter pour la suite ?



Souvenez vous quand deux ans plutôt, on avait reproché à son prédécesseur de proposer un contenu très limité à sa sortie, sans toutefois j'y ai trouvé à redire, mais le jeu avait un argument clé dans sa botte, une sortie régulière de mises à jour logicielles proposant de nouvelles armes, vêtements, et stages tout au long de l'année, mais aussi surtout une mise à jour majeure déployé en Août 2015 ajoutant le tournoi à 8 joueurs, de nouveaux types d'armes, et plein d'autres ajouts bienvenue, promettant ainsi petit à petit le jeu à un bel avenir, et Splatoon 2 n'est surtout pas près de déroger à la règle.



Tout comme son prédécesseur, on devrait donc espérer voir arriver le déploiement prochain d'une grosse mise à jour 2.0, apportant avec lui son gros lot de nouveautés, mais aussi j'espère des ajouts plébiscités par les joueurs avant et pendant même sa sortie !



Ce que j'aimerais voir :



- Le grand retour du split-screen

- La possibilité de pouvoir changer d'armes pendant une partie ( Comme dans MK8 Deluxe ) et par la même occasion pouvoir quitter le menu quand on recherche une partie et que les joueurs n'arrivent pas.

- Un gros rééquilbrage du jeu dans la composition des équipes, avec une balance équilibré de joueurs faibles, et forts.

- L'arrivé des Octalings comme persos jouable, tout comme les Inklings, on devrait pouvoir choisir entre deux variantes de sexe ( Mâle et féminin ) mais l'arrivé des Octalings pourrait aussi pouvoir donné quelque idées à d'éventuels nouveaux modes de jeux comme par exemple :



- Un mode où 4 Inklings affronterait les Octalings.

- Un mode Octalings contre Octalings.

- Et finalement, un mode où dans les équipes se retrouvent Inklings et Octalings dans deux équipes adverses dans une Guerre de Territoire remanié collaborer pour le meilleur et pour le pire.



- Un système beaucoup plus poussé et efficace du chat vocal, évitant d'avoir à passer vers la case du smartphone, mais ni la Switch elle-même, ni ses manettes n'incorpore de microphone, contrairement à son prédécesseur la Wii U.

- Et puis bien sûr, une belle palette de nouveaux stages, nouveaux types d'armes, et de nouveaux pièces d'équipment.

- Aussi, j'aimerais dire un mot sur le management des parties durant un Splatfest, une grande partie des joueurs d'une équipe spécifique se retrouve confronté à ses propres membres, laissant l'avantage à l'autre équipe et remportant haut la mise le festival. C'est ce qui était arrivé dans le récent Splatfest, opposant Team Mayonnaise, et Team Ketchup, d'on rappelle quand même que les intentions de vote pour Team Ketchup sont de 70% contre 30% pour Team Mayo.



Et vous, qu'est-ce que vous attendez le plus dans la version 2.0 du jeu ? N'hésitez pas à le dire en commentaires !