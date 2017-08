Nintendo a lancé un nouveau service au Japon au début de la semaine. Très bien pensé, il permet aux internautes de personnaliser la couleur des contrôleurs de la Switch à leur guise. Pour le moment, il n’est pas encore disponible en Europe ou aux États-Unis.L’assistant mis au point par l’entreprise est disponible à cette adresse et il repose sur plusieurs étapes bien distinctes.La première permet aux internautes de choisir les couleurs des différents éléments composant les contrôleurs de leur console.L’assistant proposé par l’entreprise japonaise ne se limite effectivement pas aux Joy-Con et il permet aussi de modifier la couleur des dragonnes livrées avec les contrôleurs. Nintendo a d’ailleurs bien fait les choses et le choix est extrêmement vaste avec de nombreux coloris au choix.Les internautes pourront en effet piocher dans tous les contrôleurs lancés par la firme durant ces derniers mois pour composer leur set ultime.Pour le contrôleur de gauche, ils auront ainsi le choix entre le modèle gris, le modèle néon rouge, le modèle bleu néon, le modèle jaune ou le modèle vert. Même chose pour celui de droite, à une exception près cependant : la version verte lancée en l’honneur de Splatoon 2 est remplacée par le modèle rose.Du côté des dragonnes, ils pourront piocher parmi les sept déclinaisons proposées et opter ainsi pour une version noire, une version grise, une version rouge néon, une version bleu néon, une version jaune, une version verte ou une version rose.La seconde étape consiste à choisir le titre accompagnant la console. La liste est longue et on retrouve toutes les têtes connues comme ARMS, Splatoon 2, The Legend of Zelda ou même Mario Kart 8 Deluxe et Disgaea 5.Ensuite, pour la troisième étape, les internautes pourront choisir le look de la housse fournie. En plus des modèles de base (avec différents coloris), ils trouveront une édition spéciale décorée en l’honneur de Splatoon 2. Elle est un peu plus chère que les autres, mais elle vaut clairement le coup d’oeil.La quatrième étape se concentre sur le choix du contrôleur additionnel. L’entreprise nippone propose une fois encore un choix assez vaste et les internautes pourront ainsi d’orienter vers une deuxième paire de Joy-Con ou vers l’un des Pro Controller. Une fois encore, ils auront droit à un modèle décoré en l’honneur du dernier shooter de la marque. Bon point également, il leur sera possible d’acquérir une poignée de charge supplémentaire ou une batterie étendue pour les contrôleurs de la Switch.La cinquième étape est plus anecdotique et elle consiste tout simplement à indiquer si l’on souhaite ou non recevoir des stickers avec la console.Bien sûr, les internautes optant pour une édition personnalisée de la Switch devront se montrer un peu plus patients sur les livraisons. Nintendo aura besoin de deux ou trois jours supplémentaires pour réunir toutes les composantes définies. Ceci étant, ce service ne manque pas d’intérêt et il pourrait donc rencontrer un vif succès sur le vieux continent.P.S. - Il existe un autre service de customisation pour la Nintendo Switch, lancé par Colorware, où la palette de couleurs est bien plus imposante que celle de Nintendo, et la customisation peut s'appliquer à toutes les parties de la machine, mais attention, connaissant la politique tarifaire du constructeur, le résultat final risque de vous coûter un bras !